قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مليشيات تابعة لقوات الوفاق قصفت الأحياء السكنية في مدينة ترهونة فجر اليوم السبت.
وأوضح المسماري عبر تدوينة على "فيسبوك" أن مدينة ترهونة تعرضت فجر السبت لقصف صاروخي "غراد" قامت به مجموعة من المليشيات المسنودة بعناصر إرهابية.
وأشار المسماري إلى أن الأحياء السكنية بمدينة ترهونة استهدفت بأكثر من عشرين صاروخا أصابت جميعها أهدافا مدنية بما فيها مساكن المواطنين، مضيفا أن السلطات المحلية والأمنية تجري حصرا للأضرار وتوثيقها.
وطالب المسماري، البعثة الأممية في ليبيا بضرورة الاضطلاع بواجباتها وأن تدين هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين التي يعاقب عليها القانون.
وتوعد المسماري، المليشيات المهاجمة بالقول "رد القوات المسلحة الليبية جاهز وقادم لا محالة" .
يذكر أن مليشيات تابعة لحكومة الوفاق مدعومة بعناصر من المرتزقة وبمساندة جوية من الطيران المسير التركي، فشلت خلال الأسبوع الماضي في اقتحام مدينة ترهونة من أكثر من محور، وهو ما دعاها للجوء لشن قصف عشوائي على أحيائها.
مليشيات الوفاق تقصف ترهونة.. والجيش الليبي يتوعد بالرد
المصدر: عبدالعزيز الرواف- إرم نيوز
قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن مليشيات تابعة لقوات الوفاق قصفت الأحياء السكنية في مدينة ترهونة فجر اليوم السبت.