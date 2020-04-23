حفتر يدعو الشعب الليبي لإسقاط الاتفاق السياسي وتفويض من يرونه لقيادة البلاد‎

دعا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الشعب الليبي لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض من يرونه مناسبا لقيادة مرحلة تؤسس للدولة المدنية.

وأشار حفتر في كلمة متلفزة، يوم الخميس، إلى أن قوات الجيش خاضت معارك قوية ضد الإرهاب والتنظيمات الإجرامية في بنغازي ودرنة والهلال النفطي ومناطق الجنوب، تزامنا مع إعادة البناء والتدريب.

وأشار حفتر إلى أن المشهد السياسي والاقتصادي شهد تدهورا كبيرا؛ نظرا لفساد المجلس الرئاسي وارتكابه جرائم ترقى إلى الخيانة العظمى، سواء في تخريبه لاقتصاد البلاد واستغلاله لموارد النفط لجلب المرتزقة لمحاربة الجيش الوطني.

وأوضح حفتر أن المجلس الرئاسي أبان عن نواياه في تأييد الإرهاب والمجرمين، بعد أن أبدى تأييده لما فعلته الجماعات الإرهابية والإجرامية في صبراته وصرمان، متوعدا بأن هذا الأمر لن يطول.

وفي ختام كلمته دعا القائد العام للجيش الشعب الليبي إلى ضرورة إسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها لقيادة البلاد في مرحلة انتقالية تؤسس لدولة مدنية بدستورها وقوانينها وجيشها وأمنها، وذلك عن طريق المؤسسات الشعبية والمدنية والمجالس المحلية والتنظيمات الثقافية والنقابية.