الأمم المتحدة: شروط خليفة حفتر لوقف إطلاق النار معقولة

وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، شروط قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لوقف اطلاق النار، بأنها ”معقولة“.

وقال سلامة في تصريحات صحافية، إنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، وحول سؤال وجه له عما إذا كان الطرف الآخر مستعد لقبول شروط الجيش الليبي، علق سلامة: ”أعتقد أن هذه المطالب معقولة، وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضا“.

وتوقع سلامة انعقاد المحادثات السياسية في جنيف، في 26 شباط/ فبرايرالحالي، مشيرا إلى ضرورة بناء الثقة، وأوضح أن البعثة تحاول جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة، وكذلك محاولة البعثة إعادة فتح الميناء حتى يكون آمنا، والمساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين.

وأوضح سلامة، أنه لا يزال يجري محادثات مكوكية في جلسات منفصلة مع مسؤولي الوفاق والجيش بدلا من اجتماعهما سويا، مضيفا: ”نحن بالتأكيد حازمون وعازمون على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها المحادثات الاقتصادية والعسكرية“.

يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قال في تصريحات، إن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق، مؤكدا أن الصبر بدأ بالنفاد؛ لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة.