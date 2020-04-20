المسماري: الجيش الليبي أحبط هجوما استهدف قاعدة الوطية

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قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن صدت هجوما شنته المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الاثنين، للسيطرة على "قاعدة عقبة بن نافع الجوية" بمنطقة الوطية غرب البلاد. وأضاف المسماري في تدوينةعلى الفيسبوك،بأن وحدات الجيش صدت العناصر المهاجمة ولاحقتها وغنمت سيارة مسلحة ومدرعة تركية، كما أشار إلى وقوع مجموعة من الأسرى في قبضة قوات الجيش. وأشار المسماري إلى أن وحدات من قوات الجيش سيطرت على منطقة العقربية وأقامت بها تمركزات كماونشرت فرق استطلاع حول مناطق السيطرة الجديدة. وكان الجيش الليبي أعلن إسقاط ما يصل إلى 12 طائرة تركية مسيرة، في الساعات الـ72 الماضية، خلال المعارك التي شهدتها عدة