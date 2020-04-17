الجزائر تفتح خطوط الملاحة الجوية والبحرية "مؤقتا" لاستقبال رعاياها في الخارج

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، فتح خطوط الملاحة الجوية والبحرية مؤقتا، منذ تعليق الرحلات خلال شهر مارس/آذار الماضي، بغرض إعادة رعايا عالقين في عدد من عواصم العالم.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، إن الرئيس عبد العزيز جراد أمر وزراء الخارجية والداخلية والنقل بالتحرك للشروع الفوري "في عملية إجلاء المواطنين في الخارج، والعالقين على إثر تعليق الرحلات الجوية والبحرية، جراء جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19)".

ودعا البيان الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج إلى التسجيل ببوابة الحكومة لغرض إحصائهم والاتصال بهم على مستوى السفارات والبعثات الدبلوماسية.

وحددت السلطات، يوم الخميس الموقبل موعدا لوقف عملية إحصاء رعاياها، قبل الشروع في "تعبئة الأسطول الجوي والبحري الضروري لعملية الإجلاء الـمذكورة".

شكوك

ونبه البيان الحكومي إلى أن "الرعايا الذين سيتم إجلاؤهم، سيخضعون للتدابير الوقائية للحجر الصحي على مستوى هياكل أحصيت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية".

وشكلت عملية إجلاء رعايا الجزائر بعدد من مطارات العالم، صداعا للحكومة التي اشتكت في وقت سابق من "تضخم مريب ومشكوك فيه" لعدد المواطنين الذين قرروا العودة إلى بلادهم إثر أزمة كورونا.

وعبر الرئيس عبد المجيد تبون في وقت سابق عن "رفضه استغلال قضية الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا"، مؤكدا "عدم السماح بتسلل أي عناصر غير مرغوب فيها للبلاد".

وجهرت وزارة الخارجية الجزائرية في وقت سابق، بانزعاج رسمي من تزايد عدد الرعايا الذين قرروا العودة من الأراضي التركية، وأطلقت إثر ذلك تحريات واسعة النطاق مع تأجيلها عملية الإجلاء إلى غاية التثبت من هوية كل المعنيين.

وأوضحت الخارجية الجزائرية أن "أعداد العالقين يزداد كل يوم بشكل يثير الريبة والتساؤل، خاصة أن الكثير منهم لا يحوز لا على تذاكر سفر ولا حتى على وثائق سفر رسمية".