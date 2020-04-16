حفتر يجري تغييرات في عدة مناصب عسكرية بالجيش الليبي

أصدر القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قرارا تم بموجبه تغيير عدة قيادات، وتكليفات جديدة في أغلب مواقع القيادات الميدانية والمناطق العسكرية القريبة من محاور القتال.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش على صفحته بالفيسبوك، فقد كلف حفتر كلا من اللواء عبدالله الهمالي آمرا لغرفة عمليات غرب طرابلس، كما تم تكليف اللواء مفتاح شقلوف آمرا للمنطقة العسكرية الوسطى وغرفة عمليات تحرير سرت.

وبحسب القرار، فقد كُلف الفريق صقر الجروشي آمرا لغرفة العمليات الرئيسية بالقيادة العامة للجيش الليبي.

وتضمن القرار ضم منطقة الزاوية العسكرية ومنطقة الجبل الغربي العسكرية في منطقة عسكرية واحدة تحت مسمى المنطقة العسكرية الغربية، وتكليف اللواء إدريس مادي آمرا لها، كما تم تكليف العقيد عمر شخير آمرا للكتيبة 102 مشاة .

تجدر الإشارة إلى أن التغييرات التي أجراها قائد الجيش الليبي تأتي في ظل تغير الأوضاع الميدانية في أقصى الغرب الليبي بعد سيطرة مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق على مدينتين و 4 بلدات في الساحل الغربي الممتد من صبراته حتى مدينة زوارة.