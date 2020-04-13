ليبيا.. المليشيات تنفذ إعدامات جماعية في مدينتي صبراته وصرمان

نفذت مليشيات تابعة لحكومة الوفاق إعدامات جماعية وفردية في شوارع مدينتي صبراته وصرمان، الواقعتين غرب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد السيطرة على المنطقتين في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وذكر شهود عيان لـ"إرم نيوز"، ان العديد من رجال الأمن والمواطنين ضُربوا وسحلوا في الشوارع، قبل أن تتم تصفيتهم بدم بارد في مدينتي صرمان وصبراته، بعد دخول المليشيات إليهما، بدعم تركي "مباشر".

وقال الناشط السياسي من مدينة الزاوية القريبة محمود فحيل اليوم، "إن المليشيات نفذت عمليات سرقة ونهب وإعدام في المدن التي سيطرت عليها، لأن هذا اسلوبهم، فعندما ينتصرون يتوحشون ويرتكبون أفعالا يندى لها جبين الإنسانية ".

وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المليشيات أحرقت وسرقت مراكز الشرطة ومقر مديرية الأمن في صبراته وصرمان، واعدمت أنصار الجيش الوطني الليبي في الميادين والشوارع، بعد أن أحرقوا بيوتهم وسرقوا معارض السيارات والمحلات التجارية"؛ وفق تعبيره.

وأشار البوم؛ إلى أنه من ضمن المليشيات التي دخلت المدينتين، هناك عصابات من لصوص الوقود وتجار الهجرة غير الشرعية بقيادة "العمو"، الذي سبق أن طرد من صبراته، وعاد لينتقم من الذين طردوه.