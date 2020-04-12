الجيش الليبي يرسل كتيبة مدربة تدريبا عاليا إلى طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، عن إرسال "كتيبة العاصفة"، التابعة للواء 106، للقتال في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري تحدث لـ "إرم نيوز"، إن الكتيبة انتقلت من قاعدة الوطية الجوية إلى جنوب طرابلس ليل أمس؛ للمشاركة في العمليات العسكرية لتحرير العاصمة.

وكانت هذه الكتيبة تتمركز في قاعدة الوطية الجوية، وشاركت في صد الميليشيات التي حاولت مهاجمة القاعدة قبل أيام.

وتعرف كتيبة "العاصفة" بأنها ذات تدريب عال، وتجهيزات خاصة، اكتسبت سمعتها كقوة ضاربة من العمليات التي شاركت بها في الهلال النفطي ودرنة وغرب ليبيا.

ويشدد الجيش الليبي من هجماته في محاور جنوب طرابلس، خاصة في محوري عين زارة وأبو سليم، وحقق تقدما مهما خلال الأيام القليلة الماضية.