الجيش الليبي يسقط طائرتين مسيرتين تركيتين في طرابلس

أعلن الجيش الليبي إسقاطه طائرتين مسيرتين تركيتين من طراز ”بيرقدار“ بواسطة الدفاعات الجوية بالقرب من قاعدة ”الوطية“ جنوب غرب طرابلس.

وأشار الضابط في سرية الدفاع الجوي بقاعدة الوطية محمد التهامي، إلى أن ”الطائرتين حاولتا الوصول إلى القاعدة غير أن سرية الدفاع الجوي تعاملت معهما قبل أن تصلا لمحيط القاعدة“.

وأضاف التهامي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الطائرتين أسقطتا قبل أن تصيبا أي هدف للجيش الليبي سواء في محيط القاعدة أو داخلها“.

وأشار التهامي إلى أن محاور طرابلس شهدت عدة اشتباكات متفرقة بين قوات الجيش والمليشيات المدعومة بالمرتزقة، مبينا أن قوات الجيش تقدمت بمحور عين زارة .

وأوضح التهامي أن ”قوات الجيش أثناء تمشيطها وتأمينها للمواقع التي سيطرت عليها، عثرت على عدد 4 جثث لأشخاص تابعين لمليشيا ثوار طرابلس بعد مقتلهم خلال المواجهات ضد قوات الجيش“.

يذكر أن بيانات عسكرية سابقة أكدت أن حوالي 10 عناصر من مليشيات حكومة الوفاق قتلوا خلال معارك اليومين الماضيين أبرزهم القيادي المعروف في مليشيا ثوار طرابلس عبدالحكيم عبدالمجيد الزين.