الجيش الليبي: وصول جثث 11 عسكريًا تركيًا لإحدى المصحات بطرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي مساء الاثنين، عن وصول جثث 11 عسكريّا تركيا، إلى إحدى مصحّات العاصمة الليبيّة، طرابلس، عقب مقتلهم في هجوم استهدف قاعدة معيتيقة.

و أفادت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، بوصول 11 جثة لعسكريين أتراك بمصحة عرادة طرابلس من الذين قتلوا في هجمات نفّذتها قوات الجيش ضدّ قاعدة معيتيقة، بحسب ما أوردته الإدارة.

و نوّهت إدارة التوجيه المعنوي، في منشور على موقع ”فيسبوك“،إلى أنّ القوات التركية تتواجد بها غرف عمليات الطائرات المسيّرة والتي تقوم بقصف واستهداف الجيش والمستلزمات الطبية والاحتياجات الإنسانية رغم التزامها بالهدنة الإنسانية.

يشار إلى أنّ طيران الجيش الليبي استهدف مؤخّرا، عدّة أهداف، من بينها قاعدة معيتيقة بعد وصول شحنة أسلحة إليها، إضافة إلى غرفة التحكم بالطيران التركي المسير، الذي تستخدمه الميليشيات، بعد ساعات من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن السلاح الجوي استهدف غرفة عمليات التحكم بالطيران التركي المسير، وأحد مقار إقامة عدد من ضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

كما استهدف الجيش الليبي مصادر إطلاق الصواريخ العشوائية التي تطلقها الميليشيات من منطقة ”مشروع الموز“ في طرابلس، وفق ما ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.