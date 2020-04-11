المغرب يسجل 97 حالة جديدة بكورونا وزيادة الوفيات إلى 111

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء السبت تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1545 حالة. وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة خلال هذه الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب هذه الجائحة الى 111 شخصا. في حين بلغ عدد المتعافين 146 شخصا…