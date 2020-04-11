المغرب يسجل 97 حالة جديدة بكورونا وزيادة الوفيات إلى 111

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء السبت تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1545 حالة.
وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إنه تم تسجيل أربع وفيات جديدة خلال هذه الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب هذه الجائحة الى 111 شخصا. في حين بلغ عدد المتعافين 146 شخصا أي بزيادة 22 شخصا.
ويفرض المغرب حالة طوارئ صحية منذ 20 مارس آذار الماضي وحتى 20 أبريل نيسان الحالي، كما اتخذ عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس آخرها ضرورة وضع الكمامة الطبية للمضطرين للخروج من منازلهم.