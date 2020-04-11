مسؤول دولي: روسيا البيضاء تدخل مرحلة جديدة ”مقلقة“ من وباء كورونا

حث مسؤول في منظمة الصحة العالمية روسيا البيضاء اليوم السبت، على تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد خشية أن يكون المرض دخل مرحلة جديدة مثيرة للقلق.

وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتقلد السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة التي يسكنها 9.5 مليون نسمة منذ عام 1994، قد هون في الأسابيع الماضية من شأن الحاجة إلى التباعد الاجتماعي والإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس.

وقال إن ”شرب الفودكا وقيادة الجرارات والاستحمام في الساونا“، يمكن أن يساعد في مكافحة فيروس كورونا، كما ظهر وهو يلعب هوكي الجليد ويعانق اللاعبين الآخرين.

وإلى الآن، سجلت روسيا البيضاء 2226 حالة إصابة بالمرض وتوفي به 23 مريضا.

وقال باتريك أوكونور؛ الذي رأس وفدا من منظمة الصحة العالمية في زيارة لروسيا البيضاء قبل أيام، إن البلاد طبقت إجراءات احتواء لاقتفاء أثر المرضى بكوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

لكنه قال إن الفيروس بدأ في الانتشار عبر تجمعات من السكان في العاصمة مينسك وفي أجزاء أخرى من البلاد.