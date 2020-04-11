تونس تحذر من ”سيناريو كارثي“ بسبب خرق إجراءات ”كورونا“

أعلنت وزارة الصحة التونسيّة، مساء السبت، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، بسبب ”فيروس كورونا”، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 28 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بتسجيل 14 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الكلي بالفيروس، إلى 685 حالة، مشيرة إلى أنها أجرت 589 تحليلا في 22 محافظة.

وأضافت أنها أخضعت 19653 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19344 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحية، و309 ما زالوا تحت الحجر الصحي.

واعتبرت الوزارة أنّ هذا التطور في الوضع الوبائي ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، مع تجاهل الإجراءات المفروضة.

وجددت دعوتها للمواطنين باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات، خاصة إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء، وذلك لاحتواء المرض.

وفي وقت سابق قال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي إن ”الوزارة أعدت خطة لتوفير مستشفيات متنقلة، تحسبا لسيناريو وصفه بالكارثي جراء تفشي فيروس كورونا“، محذرا في الوقت نفسه من ”فشل إجراءات الحجر الصحي العام وانفلات الأوضاع في البلاد“.