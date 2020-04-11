الجزائر تسجل 19 وفاة جديدة و64 إصابة مؤكدة بـ“كورونا“

أعلنت الجزائر اليوم السبت، تسجيل 19 وفاة جديدة و64 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 275 وعدد الإصابات إلى 1825 حالة مؤكدة.

وكشف جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الحكومية الجزائرية للمتابعة، عن شفاء 55 مصابا؛ ليرفع إجمالي المتعافين إلى 460 شخصا بواقع 140 في محافظة البليدة (أكبر بؤر الفيروس القاتل)، و138 في العاصمة، في وقت لم تسجل 26 ولاية أي إصابات جديدة.

وأفاد فورار؛ أنّ 1712 شخصا ما زالوا يخضعون للعلاج بعقار (الكلوروكين)، في وقت واصلت أجهزة الأمن توقيف 3678 شخصا وحجز ما يقارب 4132 مركبة إثر اختراقهم تدابير الحجر الصحي وقواعد حظر التجوال.

وشهد مطار الجزائر الدولي وصول الدفعة الأولى من رعايا الجزائر في الإمارات؛ وكان من بين العائدين امرأة مصابة بفيروس كورونا؛ فيما جرى إبقاء 35 شخصا في الإمارات للعلاج.

وأعلنت السلطات الجزائرية تحويل العائدين إلى 5 فنادق مخصصة للحجر الصحي.