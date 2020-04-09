شركة كندية تمنح موريتانيا مليوني دولار لمواجهة كورونا

أعلنت شركة كينروس غولد كوربورايشن الكندية أنها تلتزم بمنح مبلغ مليوني دولار أمريكي لصالح دعم خطط مواجهة فيروس كورونا المستجد في موريتانيا.

وقالت ”كينروس“ وهي المالك الرئيس لشركة ”تازيازت موريتانيا“، أكبر شركات التنقيب عن الذهب في البلاد، إن هذه المنحة ستمكن من دعم الجهود التي تبذلها الحكومة؛ لتخفيف آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها ”ستعمل بتعاون وثيق مع الحكومة الموريتانية؛ من أجل فهم حاجياتها وأولوياتها، وتأمين تنفيذ هذه المنحة، ضمن الآجال التي تسمح بضمان أكبر قدر من الفعالية لها“.

وكانت موريتانيا قد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن أسترالي يعمل في شركة تازيازت موريتانيا، التابعة لكينروس غولد كوربورايشن الكندية، وقد أعلنت السلطات في وقت لاحق شفاءه من الفيروس.

وتمكنت شركة كينروس غولد كوربورايشن العام الماضي من تحقيق مستويات إنتاج قياسية، في مجال استخراج الذهب في موريتانيا، قدره 391097 أوقية ذهب، ما يعادل نحو 11 طنا من الذهب تم إنتاجها في عام واحد.