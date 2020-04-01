موريتانيا: أجهزة فحص كورونا القادمة من الصين غير صالحة

قال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، اليوم الأربعاء، إن أجهزة فحص فيروس كورونا التي جاءت من الصين قبل يومين غير صالحة.

وأوضح الوزير في تصريح متلفز لفضائية ”الموريتانية“ الرسمية، أن الصين قدمت لبلاده مساعدات طبية، من ضمنها أجهزة فحص غير صالحة.

وعزا الوزير الموريتاني أسباب ذلك إلى ظروف الحفظ وخصوصا درجة الحرارة اللازمة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الموريتانية فتح تحقيق في ملابسات أول حالة وفاة جراء الإصابة في البلاد.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة، وفاة سيدة تبلغ من العمر 48 عاما متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا، دون تفاصيل عن دوافع التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان، إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت البلاد يوم 16 مارس الماضي، وكانت في الحجر الصحي الاحترازي.

وقررت وزارة الصحة، تمديد فترة الحجر الصحي من 14 إلى 21 يوما، بالنسبة للأشخاص القادمين من مناطق موبوءة أو الذين اتصلوا بشكل مباشر مع مصابين.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، 6 أشخاص بينهم اثنان تماثلا للشفاء، إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.