موريتانيا تعلن شفاء حالتين من مصابي فيروس كورونا

أعلنت موريتانيا، اليوم الأحد، شفاء اثنين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من أصل 5 أشخاص هم عدد المصابين بالفيروس في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان، إن“الشفاء جاء لحالتين تم فحصهما، اليوم الأحد، وأمس الأول الجمعة، حيث كانت النتائج سلبية“.

وأضافت، أن المصابين الـ3 المتبقين وهم ”رجلان وامرأة“، حالتهم الصحية تصنف بـ“الجيدة“.

وكانت موريتانيا قد قررت إغلاق جميع الأسواق في البلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية، ابتداءً من، اليوم الأحد، وحتى إشعار آخر.

ويأتي القرار بعد منع التنقل بين الولايات، الذي صدر إثر تسجيل 5 إصابات بالفيروس ”الفتاك“، إحداها في مدينة كيهيدي جنوب البلاد، التي تم إغلاقها حتى إشعار آخر، تفاديًا لانتشار العدوى.