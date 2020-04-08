وفاة مراد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

توفي مساء اليوم الأربعاء، مراد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، إثر تدهور حالته الصحيّة.

وأكدت مصادر إخبارية محليّة، أن مراد الطرابلسي الذي نقل قبل حوالي 4 أشهر من سجن المرناقية الواقع شمال غرب العاصمة تونس إلى مستشفى ”شارل نيكول“ وسط العاصمة، قد تعرض إلى وعكة صحية خطيرة، فارق على إثرها الحياة مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق قالت سميرة الطرابلسي، شقيقة مراد الطرابلسي، إن شقيقها مسجون منذ ما يزيد على 8 سنوات، وإن زوجته وأبناءه غادروا البلاد منذ العام 2011، مشيرة إلى أنه تم إعلامها من قِبل إدارة السجن مؤخّرا بنقله إلى المستشفى، ولا تعلم ماذا حدث له تحديدا في السجن، وأسباب تدهور حالته الصحية.

وأكدت شقيقة صهر بن علي أن مراد الطرابلسي يعاني عدة أمراض كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأنه يعيش بنصف رئة، وقد سبق أن أجرى عملية قلب مفتوح، وأنه لا يمكن له التنفس إلا بجهاز تنفس اصطناعي، وفق قولها.

وتابعت سميرة الطرابلسي: ”وضع شقيقي يثير الشفقة، والطبيبة رفضت ملاقاتنا، ووجدنا شقيقي يبكي ويصرخ ويطالب بإعادته إلى السجن، وهو يرفض البقاء، ووضعه حرج، وجسده منتفخ بشكل لم يسبق لي أن شاهدته عليه في حياتي“.

وكان قد تم توقيف مراد الطرابلسي عقب ثورة 2011 على خلفية قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، حيث شملت الاتهامات حينها معظم أفراد عائلة بن علي وأصهاره، ومن بينهم بلحسن، وعماد، ومراد الطرابلسي، أشقاء زوجة بن علي، ليلى الطرابلسي.