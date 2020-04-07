تونس تلوح بـ“إجراءات صارمة“ ضد المستهترين بالحجر الصحي العام

هدد وزير الداخلية التونسي، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستهترين ومخالفي قرارات الحجر الصحي العام؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير المشيشي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة عبداللطيف المكي، إنه سيتم تطبيق القانون ضد كل مخالف للحجر الصحي العام.

وأضاف أن ”الوضع خطير جدا، وإذا لم يتم الالتزام بالحجر فسوف نرى مشاهد صادمة للإنسانية، وأشخاصا يموتون على عتبة المستشفيات، والأطباء قد يضطرون إلى الاختيار بين المرضى على غرار ما حدث ببعض الدول“.

وأكد وزير الصحة، أن تدهور الوضع الصحي في البلاد؛ بسبب عدم التزام فئة من المواطنين بإجراءات الحجر الصحي الشامل، بات يستوجب استعمال قوة القانون لردع المخالفين لهذه الإجراءات.

وأوضح المكي، أن فشل الحجر الصحي الذاتي للمصابين بفيروس كورونا، سيدفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تتمثل في نقل المصابين إلى المستشفيات بقوة القانون.