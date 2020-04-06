المغرب يلزم مواطنيه بارتداء الكمامات للسيطرة على كورونا

قررت السلطات المغربية، مساء يوم الاثنين، العمل بإجبارية وضع ”الكمامات الواقية“ بالمملكة ابتداء من يوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية (العمل، أو اقتناء حاجيات المنزل، أو العلاج).

وأوضح بيان مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي ”في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد“.

وأضاف البيان أنه ”لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني“، مشيرا إلى أنه ”تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)“.

وخلص البلاغ إلى أن ”وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة ”الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد“.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بالفيروس إلى 1120 حالة.