مصر تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، اليوم الاثنين، إلى 1322 مصابا، بعد تسجيل 149 حالة جديدة جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، كما بلغ عدد حالات الوفاة 85 حالة بعد وفاة 7 آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في مصر عن خروج 12 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ”عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.“

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليلًا للوضع الوبائي في مصر وتقييمًا لحالة المصابين المتواجدين بالمستشفيات، حيث تبين أن 88% منهم يعانون أعراضًا بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة.

وأشارت إلى أن 3% يعانون أعراضًا حادة، و 2% حالتهم حرجة، مؤكدة أن مصر من الدول ذات الإصابات البسيطة بالنسبة لعدد السكان وفقًا لتقسيمات منظمة الصحة العالمية، حيث قسمت منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى ثلاث مجموعات حسب عدد الإصابات بالنسبة لتعداد السكان بالمليون وهي (مرتفعة الإصابات، متوسطة الإصابات، بسيطة الإصابات ومنها مصر)، كما أشارت إلى وفاة 30٪؜ من حالات الوفاة في مصر، قبل الوصول إلى المستشفيات.