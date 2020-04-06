المغرب تحبط محاولة اقتحام 200 مهاجر لـ ”مليلية“

أحبطت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، محاولة اقتحام جماعي نفذها نحو 200 مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، لمدينة مليلية شمال شرقي المملكة، الخاضعة للإدارة الإسبانية.

جاء ذلك في بيان نشره فرع ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان“ (غير حكومية) بمدينة الناظور شمالي المغرب، عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“.

وقال البيان: إن ”50 من المهاجرين تمكنوا من المرور إلى الجهة الأخرى (مليلية)، في حين حال تدخل السلطات المغربية دون مرور الآخرين، اليوم الإثنين“.

وبحسب الجمعية، فإن تدخل السلطات حال دون اقتحام باقي المهاجرين للحواجز التي تفصل مدينة مليلية“.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، وتقول الرباط إن المدينتين محتلتين من إسبانيا، التي شيدت جدارا بارتفاع 6 أمتار؛ لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إليهما.

وفي عام 2019، أوقف الأمن المغربي 27 ألفا و317 مهاجرا غير نظامي، بينهم 20 ألفا و141 من جنسيات أجنبية.