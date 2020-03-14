رغم ”كورونا“.. عشرات المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، وصول 85 مهاجرا غير شرعي على متن ثلاثة قوارب إلى جزيرة لامبيدوزا، رغم الانتشار الواسع لفيروس ”كورونا“ والتحذيرات التي أطلقتها مختلف الدول بتجنب السفر إلى هذا البلد الأوروبي.

وأوضحت السلطات الإيطالية؛ أن هذه الدفعة من المهاجرين غير الشرعيين وصلت عشية أمس الجمعة، على متن ثلاثة قوارب أحدها يضم 13 تونسيا، والبقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأضافت أن من بين هؤلاء المهاجرين امرأة حامل فاجأها المخاض داخل القارب فتم نقلها مع ابنها عبر طائرة مروحية نحو المستشفى.

وتستقبل إيطاليا مئات المهاجرين غير النظاميين شهريا، ويتم تنظيم رحلات غير نظامية على متن قوارب تنطلق من سواحل الشمال الأفريقي في اتجاه إيطاليا، رغم أن هذه الدولة صُنفت بأنها ”منطقة موبوءة“، مع انتشار غير مسبوق لفيروس ”كورونا“.

وقد علقت جل الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط ومن بينها تونس، الرحلات البحرية في اتجاه إيطاليا، فضلا عن تعليق الرحلات الجوية إلا للضرورة القصوى، غير ان هذه الإجراءات المشددة لم تمنع المهاجرين غير النظاميين من الاستمرار في الإبحار في اتجاه الأراضي الإيطالية.