أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 791 حالات.
جاء ذلك في إحصائيات جديدة نشرتها البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب.
وسجّلت الإحصائيات الجديدة ارتفاع عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 3119، وأما عدد المتعافين من فيروس ”كورونا“ فقد وصل إلى 57 بتعافي حالة جديدة، وعدد الوفيات 45 بوفاة حالة جديدة.
وكان مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، قد أعلن في تصريح صحفي، بوقت سابق الجمعة، أن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت تسجيل 70 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين ”الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية“.
المغرب يسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المصدر: الرباط- إرم نيوز
أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة، تسجيل 30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 791 حالات.