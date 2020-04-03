الجيش الليبي يعلن أسر 14 عنصرا من الميليشيات في كمين جنوب طرابلس (فيديو)

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، تمكنه من أسر 14 عنصرا من الميليشيات، بينهم أجانب، في كمين نصبه لهم جنوب العاصمة طرابلس.

وعرضت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش مشاهد مصورة للأسرى الذين قالت إنهم وقعوا في كمين نصبته لهم الكتيبة 166، وتحديدًا في منطقة أولا تليس في جنوب طرابلس.

ووفق شعبة الإعلام الحربي، فإن أفراد الكتيبة 166 نفذوا عملية نوعية في منطقة اولاد تليس، تمكن فيها عناصر الكتيبة من إتمام مهمتهم وتم أسر 14 عنصرا تابعين للميليشيات المدعومين من تركيا.

عدسة الأعلام الحربي ترافق أفراد الكتيبة 166 مشاة أثناء تنفيذهم لعملية نوعية في منطقة اولاد تليس؛ بمحور العزيزية حيث تمكن ابطال الكتيبة بعد إتمام مهمتهم من اسر 14 فرد تابعين للحشد المليشاوي المدعوم تركياً، كان منهم 11 مرتزق تشادي والباقي جميعهم ليبيين تابعين لسرية 70 التي يقودها المجرم المليشاوي محمد امبيص الصرماني.#شعبةالاعلام_الحربي #اللواءالتاسع تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي اللواء التاسع‏ في الجمعة، ٣ أبريل ٢٠٢٠

وأشارت الشعبة إلى أن من بين الأسرى 11 ”مرتزقا تشاديا“، أما الباقون من المسلحين الليبيين يتبعون سرية 70 التي يقودها الميليشاوي محمد امبيص الصرماني.

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر عسكرية بأن الكتيبة 210 تحاصر عناصر من الميليشيات الموجودة في منطقة الحداد وأبوشعالة في ”الهضبة القاسي“، وتدعوهم عبر مكبرات الصوت للاستسلام حفاظا على حياتهم.