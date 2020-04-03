قيادي بالجيش الليبي: سنقضي على الميليشيات قريبا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أن الجيش الليبي ”قضى“ على عدد كبير من الجنود الأتراك في الأيام الأخيرة عبر هجمات بالطائرات، مضيفا أن الجيش ”بصدد القيام باللمسات الأخيرة لإنهاء الميليشيات“.

وقال المحجوب في تصريح لـ“إرم نيوز“ إن ”الجيش كان سينهي المعركة سابقا لكنه توقف حتى لا يقال أننا دعاة حرب“ ، مشيرا إلى أن ”الجيش يفكر اليوم في مرحلة ما بعد الميليشيات، وهي مرحلة سينعم خلالها الليبيون بثرواتهم“.

وأضاف أن ”الجيش الليبي يقاتل الأتراك منذ سنة 2014، وقاتل العديد من الجنسيات في بنغازي“، مشيرا إلى أن ”المتشددين والميليشيات بدأوا العدوان على الجيش الليبي مبكرا لأنهم يعلمون أن ليبيا ستكون بخير في ظل وجود جيش ليبي قوي يمنعهم من تنفيذ مخططاتهم“.

ووصف المحجوب ”اتفاق الصخيرات بأنه ضحك على الذقون“، مشيرا إلى أنه ”تم إجراء سلسلة من اللقاءات مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وكان في كل مرة يقول انه سيبدأ التنسيق لكنه في الحقيقة كان يحاول كسب الوقت فقط“.

وتابع أن ”اتفاق برلين لم ينفذ منه أي جزء، والسراج كان يخلف الوعد دائما، فحتى بعد اتفاق روسيا واصلت الميليشيات الهجوم واضطر الجيش الليبي إلى الرد عليها“.

وأكد أن ”الجيش استجاب مؤخرا لما يتطلبه الوضع الصحي ووباء كورونا، لكن الميليشيات استغلت الفرصة للفت الأنظار وحاولت الهجوم لكن الجيش رد على هجوماتهم“.

وأكد خالد المحجوب، أن ”ما تم ترويجه من الميليشيات مؤخرا من معارك مع الجيش التونسي لا أساس له من الصحة“، مشددا على أن ”المؤسسة العسكرية الليبية واجبها حماية الحدود ولا يمكن أن تعتدي على أي دولة مجاورة“.