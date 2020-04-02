الجيش الليبي يهدد بـ“رد قوي“ على استهداف الطيران التركي لشحنات الوقود

توعد اللواء المبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بـ“رد قوي“ على استهداف شاحنات الوقود المدنية من قبل الطيران المسير التركي.

وقال الغزوي في بيان: ”إذا لم يتوقف الطيران التركي المسير عن استهداف شاحنات الوقود المخصصة من الجهات ذات العلاقة لتزويد المواطنين والمؤسسات الخدمية بالوقود، سيكون عناك ردا قويا من قبل قوات الجيش الليبي“.

وأضاف البيان الذي نقلته قناة ”الحدث“ الليبية المقربة من قيادة الجيش الليبي، أن ”الرد سيستهدف أي ناقلة وقود ترسو في أي ميناء لأنها تزود قوات الوفاق والمرتزقة بالوقود، كما أن الموانئ ستكون هدفا لقوات الجيش بعد هذا التطور الذي بادرت به المليشيات مدعومة بطيران تركيا”.

يشار إلى أن 4 شاحنات وقود قُصفت اليوم في محيط بلدة ”نسمة“ جنوب بني وليد أسفر عن احراقها بكامل شحنتها من الوقود.