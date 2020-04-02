بومبيو: تقارير مقلقة عن اغتيال معارض إيراني في تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن ”التقارير عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض لنظام طهران في تركيا، مقلقة، لكنها تتسق مع مهام أولئك الموظفين“.

جاء ذلك في تغريدة نشرها بومبيو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تعليقا على تقارير أفادت بتورط دبلوماسيين من إيران بعملية اغتيال المعارض الإيراني سعيد مولوي في مدينة إسطنبول التركية قبل عدة أشهر.

وأضاف الوزير أن ”الدبلوماسيين الإيرانيين (عملاء إرهاب)، وقد ارتكبوا اغتيالات وتفجيرات عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي“.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قتل المعارض الإيراني مسعود مولوي نتيجة إطلاق النار عليه في منطقة شيشلي بمدينة إسطنبول.

وقد تمكنت السلطات التركية من القبض على 11 شخصا ووجهت لهم تهمة القتل، وبعد عرضهم على المحكمة قررت اعتقال 7 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق سراح 4 آخرين شريطة تطبيق الرقابة القضائية عليهم.