الجزائر.. سجن ”الجنرال هامل‎“ وأبنائه الأربعة وزوجته بعد إدانتهم بتهم الفساد

قضت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر ، اليوم الأربعاء، بسجن المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل 15 عاما، وذلك بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

كما أصدرت المحكمة عقوبات بحق زوجة هامل وأبنائه الأربعة، شملت الحبس عامين للزوجة سليمة هلاني، و10 سنوات لأميار و8 سنوات لشفيق و7 سنوات لمراد و3 سنوات بحق شهيناز، وجميعها أحكام نافذة.

وفرضت المحكمة غرامات بأكثر من 32 مليون دينار على شركات أبناء هامل.

وعاقبت المحكمة الولاة (المحافظين) السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان وزبير بن صبان وموسى غلاي بالسجن النافذ لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية.

وجهت المحكمة للجنرال هامل وأبنائه ومسؤولين سابقين تهما بـ“الإثراء غير المشروع“، و“استغلال النفوذ“ و“سوء استغلال الوظيفة“.

كما يواجه الجنرال هامل اتهامات أخرى في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين التي جرى حجزها في مساء 29 مايو/آيار 2018 بميناء وهران (400 كلم غربي الجزائر).