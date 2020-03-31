الجزائر تستدعي السفير الفرنسي بسبب تصريحات عن فريق صيني

استدعى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الثلاثاء، كزافييه دريانكورت سفير فرنسا لدى الجزائر للاحتجاج على تصريحات صحفية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنّ ”قناة تلفزيونية عمومية فرنسية سمحت ببث تصريحات خطيرة ضد الجزائر“، وعليه طلب بوقادوم من دريانكورت ”نقل احتجاج الجزائر إلى أعلى السلطات الفرنسية“.

وشجبت الخارجية الجزائرية ”إصرار القناة الفرنسية على تشويه صورة الجزائر، في الوقت الذي يجب أن تنصب كل الجهود على محاربة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضمن البيان، إبلاغ سفارة الجزائر بباريس لـ“رفع دعوى قضائية ضد القناة الفرنسية وضيفها الذي أدلى بهذه التصريحات المشينة“.

ولم يشر البيان إلى طبيعة التصريحات التي أغضبت الجزائر، لكن تقارير صحفية محلية ذكرت أن الأمر يتعلق بتطرق السفير الفرنسي للحديث عن الفريق الطبي الصيني الذي زار الجزائر مؤخرا.

وذكرت التقارير أن السفير الفرنسي لدى الجزائر قال إن الفريق الصيني توجه عند قدومه إلى مستشفى عين النعجة العسكري، وهي إشارة غير ودية للجيش الجزائري، وفق مراقبين.