الجيش الليبي يستهدف غرفة التحكم بالطيران التركي في مصراتة

استهدف طيران الجيش الليبي مساء اليوم السبت، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في مصراتة، من بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير، الذي تستخدمه الميليشيات، في تطور ميداني لافت، بعد ساعات من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن السلاح الجوي استهدف غرفة عمليات التحكم بالطيران التركي المسير، وأحد مقار إقامة عدد من ضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

قواتنا تستهدف مصادر اطلاق الصواريخ العشوائية التي تطلقها الميليشيات من مشروع الموز بضربات دقيقة بعد ان طالت المدنيبن وبيوتهم في قصر بن غشي وغيرها . تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٠

كما استهدف الجيش الليبي مصادر إطلاق الصواريخ العشوائية التي تطلقها الميليشيات من منطقة ”مشروع الموز“ في طرابلس، وفق ما ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق اليوم عن إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين جنوب العاصمة طرابلس.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش عن إسقاط طائرة ثالثة في منطقة السكت في مدينة مصراتة.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن الطائرة سقطت بعد أن فُقد التحكم بها نتيجة الاستهداف المباشر من سلاح الجو لغرفة التحكم الرئيسية داخل الكلية الجوية – مصراتة.

سقوط طائرة تركية مُسيرة في منطقة السكت بمدينة مصراته بعد أن فُقد التحكم بها نتيجةً للإستهداف المُباشر من قبل مقاتلات… تم النشر بواسطة ‏شعبة الاعلام الحربي‏ في الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٠

في سياق متصل، قال الضابط في الجيش الليبي في المنطقة الغربية صالح الرافعي، إن القوات المسلحة استهدفت بالمدفعية الموجهة مواقع للميليشيات في ضاحية العاصمة الجنوبية، وتحديدا منطقة العزيزية، أصابت عدة مواقع لقوات الجويلي وبعض المرتزقة المشاركين.

وأشار إلى أن قوات الجيش استهدفت أيضا قاعدة معيتيقة بعد وصول شحنة أسلحة إليها.

وأضاف الرافعي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن الطيران العامودي عاد لتنفيذ طلعات قتالية في محور طرابلس، واستهدف مواقع الميليشيات في طريق صلاح الدين المؤدي إلى قلب العاصمة طرابلس.

وأوضح أن اشتباكات اليوم أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 عنصرا، لافتا إلى مقتل القادة الميدانيين ”فرج أحمد المنقوش وسالم أحمد بادي وعلي خليل الدروقي وهاني عصمان محمد“.

وأكدت مصادر استخباراتية تابعة للجيش مقتل 9 عناصر من ميليشيا ”55“، بعد هجوم لوحدة من القوات الخاصة خلف إحدى تمركزات ميليشيات مصراتة، واستطاعت أسر 4 عناصر خلال العملية.