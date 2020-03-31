الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيّرتين جنوب طرابلس‎

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرتين تركيتين مسيرتين جنوب العاصمة الليبيّة، طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي، بأن قوات الجيش أسقطت طائرتين مسيّرتين تركيّتين بمحور عين زارة، جنوب شرق طرابلس.

قواتنا تسقط طائرتين مسيرة تركية بمحور عين زاره اليوم. تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة‏ في الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠٢٠

وهذه ثالث طائرة تركية مسيرة يسقطها الجيش الليبي، بعدما أسقط مساء يوم الاثنين، طائرة جنوب طرابلس.

ولا تزال المعارك الميدانية متواصلة بين القوات المسلحة الليبية والميليشيات المدعومة من مرتزقة دفعت بهم تركيا إلى ليبيا لقتال الجيش، الذي حقق بدوره تقدما لافتا، ونجح في السيطرة على مواقع عسكرية مهمة خلال الساعات الأخيرة، وفق مصادر عسكرية.

بدورها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو ”استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي في وادي زمزم جنوب بوقرين“.

وكان الجيش الليبي سيطر على مدن زليطن والجميل ورقدالين بالقرب من الحدود التونسية، وسط أنباء عن معارك عنيفة في مناطق متفرقة غرب سرت.