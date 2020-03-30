الجيش الليبي يسقط مسيّرة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، عن إسقاط طائرة تركية مسيرة بجنوب العاصمة الليبية طرابلس.

و أفادت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، أن المضادات الأرضية للجيش تمكّنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب مدينة طرابلس، كانت تحاول استهداف مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش الليبي.

و جاء ذلك، وسط تواصل المعارك الميدانية بين الجيش الليبي و الميليشيات المسلّحة المدعومة من قبل المرتزقة الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا للقتال ضدّ الجيش الذي حقّق تقدّما لافتا و نجح في السيطرة على مواقع عسكرية هامّة خلال الساعات الأخيرة، وفق مصادر عسكرية.

و أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في وقت سابق الاثنين، سيطرة الجيش الليبي على كامل منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس.

وقال المركز عبر صفحته على فيسبوك إن قوات الجيش سيطرت بشكل تام على منطقة مشروع الهضبة وأحكمت سيطرتها على كل منافذ الحي، داعيا شباب حي أبوسليم للاستعداد لمهاجمة مقرات مليشيا غنيوة الككلي، واقتحام السجون التي تحتفظ فيها مليشيا الردع بأغلب الشباب المؤيد للجيش الليبي.