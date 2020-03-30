 الجيش الليبي يسيطر على كامل منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فجر الإثنين، سيطرة الجيش الليبي على كامل منطقة مشروع الهضبة جنوب طرابلس.

وقال المركز عبر صفحته على فيسبوك إن قوات الجيش سيطرت بشكل تام على منطقة مشروع الهضبة وأحكمت سيطرتها على كل منافذ الحي، داعيا شباب حي أبوسليم للاستعداد لمهاجمة مقرات مليشيا غنيوة الككلي، واقتحام السجون التي تحتفظ فيها مليشيا الردع بأغلب الشباب المؤيد للجيش الليبي.

وأضاف المركز أن مجموعات عناصر الردع التابعة لغنيوة الككلي بدأت في الفرار من ميدان المعركة.

وطالب المركز القاطنين بالمنطقة بعدم القيام بأي أعمال انتقامية، خصوصا ضد من يسلم نفسه أو سلاحه أو يتعاون مع الجيش.