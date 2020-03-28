 مقتل ضابطين في الجيش الليبي بغارة جوية شرق سرت – إرم نيوز‬‎

مقتل ضابطين في الجيش الليبي بغارة جوية شرق سرت

مقتل ضابطين في الجيش الليبي بغارة جوية شرق سرت

المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

أكد مصدر عسكري ليبي مساء السبت، مقتل ضابطين في الجيش الوطني الليبي، في قصف شنته طائرة تركية مسيرة على مواقع للجيش شرقي سرت.

وقالت المصدر، إن اللواء سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت والعميد القذافي الصداعي قتلا إثر غارة شنتها مسيرة تركية على مواقع للجيش الليبي في محيط مدينة مصراته.

وكان الجيش الليبي قد أعلن مقتل العميد علي سيدي التباوي آمر الكتيبة ”129“ التابعة للجيش الليبي في محور الوشكة بغارة جوية عصر الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات المسيرة التركية التي تنطلق من مصراته تشن منذ ليلتين غارات مكثفة على مواقع الجيش.

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