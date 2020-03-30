تسجيل أول وفاة في موريتانيا بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الموريتاني، نذير ولد حامد، مساء الاثنين أول وفاة في موريتانيا بسبب فيروس كورونا حيث توفيت سيدة كانت في الحجر الصحي، قدمت من فرنسا، يوم 16 مارس.

وأوضح وزير الصحة أن السيدة المتوفاة في الأربعينات من عمرها، وتحمل الجنسية الفرنسية.

ووصلت الحالات المصابة في موريتانيا إلى 5 حالات شفيت منها اثنتان، فيما بلغ عدد المحتجزين القادمين من خارج البلاد 787 غادر منهم حتى الآن 208.

وأعلنت السلطات الموريتانية العاصمة نواكشوط ومحافظة كيهيدي، بؤرتين لفيروس كورونا، وفرضت منع التنقل بين المحافظات، وحظر التجول في ساعات الليل.