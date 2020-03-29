تونس.. مطالب بسحب بيان رئاسي حول المساعدات الصينية أثار موجة استياء

أثار بيان صادر عن الرئاسة التونسية، بشأن المساعدات الطبية الصينية لمجابهة كورونا ،موجة استياء واسعة من الرئيس قيس سعيد ، ومطالب بسحب البيان وتقديم اعتذار، خاصة بعد أن كذّب البيان الرئاسي ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانا أكدت فيه أن المساعدات الطبية الصينية التي وصلت إلى تونس اليوم، كانت ”استجابة لطلب الرئيس قيس سعيد“.

وتضمن بيان الرئاسة تكذيبا لبيان وزارة الشؤون الخارجية الصادر امس، والذي أكد ان تونس ”تنتفع بهذه المساعدات من مؤسسات خاصة صينية، في اطار مساعدة الدول الإفريقية لمواجهة كورونا“.

وأحدثت محاولة الرئاسة التونسية تأكيد استجابة الدولة الصينية لطلبها في مساعدة تونس ،جدلا واسعا وتسببت في انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد.

وعلقت نائبة البرلمان السابق، صابرين القوبنطيني، على بيان الرئاسة التونسية بالقول “ شركة صينية تتبرع بمعدات واختبارات لكل الدول الافريقية ووزارة الخارجية في بلاغ واضح تشكر الشركة واثيوبيا التي أمّنت النقل،لكن رئاسة الجمهورية لها راي اخر“.

وأضافت صابرين القوبنطيني في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك ”الرئاسة تقول ان المساعدات استجابة للمجهودات الجبارة لفخامة الرئيس وتجاوب الصين معه ”.

وجاء في تدوينة القوبنطيني أيضا“ تونس صغيرة وكل المعلومات موجودة في الانترنت ونحن مواطنون ولسنا رعايا ويكفي من المغالطات والتعتيم“.

واستنكر الإعلامي،عبد الرؤوف بالي، ما تضمنه بيان الرئاسة التونسية، مطالبا بالكف عن المغالطات.

وأضاف عبد الرؤوف بالي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ”سيدي الرئيس اتصل بجماعتك واطلب منهم التقليل من الكذب“.

وأكد عبد الرؤوف بالي بالي ان المساعدات التي قدمت لتونس كان هبة من شركة صينية ولا علاقة للرئيس بها.

واعتبر الناشط السياسي ،كريم مرزوقي، أن بيان رئاسة الجمهورية بخصوص المساعدات الطبية قد ”يرتقي إلى مستوى الفضيحة السياسية و الاتصالية“.

وقال كريم مرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك ”اليوم قدمت طائرة حكومية أثيوبية محملة بمساعدات طبية إلى تونس.. المساعدات مقدمة من مؤسسة جاك ما (مؤسس موقع علي بابا) الخيرية في إطار برنامج استثنائي لجميع الدول الإفريقية ال54 لمواجهة كورونا.. ”.

وأضاف الناشط السياسي“ الرئاسة تصدر بيانا وتقول إن الشحنة قادمة من جمهورية الصين الشعبية والحال هي مساعدات من مؤسسة خيرية لرجل أعمال صيني.. والأكثر يضيف البيان أن الرئاسة تعبر عن عميق ارتياحها للبعد الإنساني في سياسات الصين، التي استجابت بدون تردد وبأقصى سرعة لطلب رئاسة الجمهورية.. ما هذا الهراء؟ ”.

وطالب كريم مرزوقي بسحب البيان وتوضيح المعطيات والكف عن“ الاستثمار بهذه الطريقة التي تسيء أولا وأخيرا لصورة تونس“، وفق ماجاء في التدوينة.

واستغربت الناشطة السياسية، حنان منصف، ما ورد في البيان الذي اصدره رئيس الجمهورية ،قيس سعيد.

وقالت حنان منصف في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك“الأمين العام للأمم المتحدة، يعلن عن انطلاق خطة أممية لمجابهة جائحة كورونا.في الأثناء رئاسة الجمهورية تصدر بلاغا تعرب فيه عن ارتياحها لهذا الإعلان الذي جاء على إثر المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية بالدعوة الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي وتقديم مشروع قرار لعرضه على المجلس ”.

وأضافت منصف“ صاحب موقع علي بابا الصيني يرسل معدات طبية إلى مجموعة من دول الاتحاد الافريقي، حيث تكفلت إثيوبيا بالتنسيق..في الأثناء رئاسة الجمهورية تصدر بلاغا تشكر فيه جمهورية الصين الشعبية على هذا الدعم الذي جاء استجابة لطلب رئاسة الجمهورية..“.

وتهكمت منصف على ماورد في بيان الرئاسة بالقول“ بين هذا و ذاك، أعتقد أنه يمكن أن نغفر لرئاسة الجمهورية هذه الحماقات، حيث أن قيس سعيد صراحة كان استباقيا و استشرافيا، بما أنه منذ أن باشر مهامه و هو يعتمد على العمل عن بعد ”.