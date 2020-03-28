الجيش الليبي يقتل ”سفاح عفرين“ في طرابلس

أفاد ضابط بالجيش الليبي، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة قتلت قياديا بارزا لـ“المرتزقة السوريين“ الموالين لتركيا، في المعارك الجارية بضواحي العاصمة طرابلس، يدعى ”سفاح عفرين“.

وقال المقدم بالجيش الليبي سليمان الشارف لـ“إرم نيوز“، إن قوات الجيش نفذت قصفا مدفعيا على غرفة عمليات تابعة للضباط الأتراك في محور الساعدية، أسفر عن مقتل 7 عناصر، بينهم ضابطان.

وأشار الشارف إلى أن من بين ”القتلى الأتراك أحد العناصر المهمة بصفوف المرتزقة، وذو تاريخ حافل في سوريا والعراق، وفي مناطق الأكراد، يدعى مراد بولات، الشهير بـ“سفاح عفرين“.

كما تداولت عدة حسابات ليبية وأخرى موالية للمرتزقة السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء مقتل مراد بولات وستة من رفاقه في طرابلس.