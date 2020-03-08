ليبيا.. اغتيال قيادي من مليشيات مصراتة في طرابلس

أعلن اليوم في العاصمة الليبية طرابلس عن اغتيال أحد أهم القيادات المليشياوية التابعة لمصراته أمام إحدى العمارات التي يسكنها بحي صلاح الدين .

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن صلاح الدين، بأن أحد المواطنين أبلغ عن وجود جثة القيادي في مليشيات مصراتة ”محمد أرفيدة المصراتي“ بعد أن أطلق عليه مسلحون الرصاص.

وأشار الرائد سليمان النابولي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن مجموعة مسلحة تتبع لمليشيات ”النواصي“ هي من قامت بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه ارفيدة، حين كان يتجه نحو سيارته أمام مكان سكنه بحي صلاح الدين.

والقيادي في مليشيات مصراته محمد أرفيدة، يعتبر من القيادات المليشياوية التابعة لحكومة الوفاق والمقرب تحديدا من وزير الداخلية فتحي باشاغا، وهو الشخصية الثانية بعد ”محمد الضراط“ المكلف بالإشراف والتعامل مع المرتزقة السوريين بتكليف مباشر من قبل فتحي باشاغا .

وكان وزير داخلية حكومة الوفاق، قد أعلن في مؤتمر صحفي له، أن الوزارة ستقوم بالقبض على بعض القيادات المليشياوية ووجه اتهامات غير مباشرة تحديدا لكتيبة ”النواصي“؛ ومنذ ذلك الحين ارتفعت حدة الخلافات وتبادل الاتهامات بين أنصار باشاغا وعناصر النواصي الذين اتهموه بالتخلي عنهم والاعتماد على المرتزقة السوريين والأتراك.