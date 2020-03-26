الفخفاخ: 200 تونسي مصابون بكورونا ونحتاج إلى 13 قانونا لمواجهة الوباء

قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 200 مصاب، مشيرا إلى أن الحجر الصحي الشامل الذي تم إقراره في تونس مؤخرا، التزم به التونسيون بنسبة 80 %.

وأضاف الفخفاخ أثناء خطاب ألقاه في البرلمان، أن الحكومة في حاجة إلى 13 قانونا جديدا لتتمكن من تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، مشددا على أن ”أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يجد غطاء تشريعيا لتنفيذه“.

وقال الفخفاخ، إنه طالب البرلمان بتفويضه لإصدار القوانين، لتكون قرارات الحكومة استباقية وسريعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس الحكومة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته مؤخرا كانت بشكل تدريجي، حتى لا تتسبب في هلع التونسيين، مشددًا على أن الحكومة دخلت منذ اليوم الأول لمباشرة مهامها في التخطيط للتصدي لانتشار كورونا.

وأشار الفخفاخ إلى أن أغلب دول العالم ستحقق نسب نمو سلبية، مشددا على أنه لا يعلم مصير تونس بخصوص نسبة النمو المتوقعة، مؤكدا أن الجهود التي بذلتها الحكومة مكنت من الحصول على مبالغ مالية هامة لمجابهة وباء كورونا.

واعتبر رئيس الحكومة أن تشكيل الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، من أهم الانجازات التي تم تحقيقها مؤخرا، مضيفا أن هذه الهيئة شكّلت غرفة عمليات سيتم من خلالها متابعة مستجدات انتشار هذا الوباء.

وأضاف أن هذه الهيئة من مهامها الأساسية، إضافة إلى متابعة انتشار كورونا، متابعة مدى الالتزام بالحجر الصحي الذي تم إقراره، إضافة إلى الالتزام بحظر التجول.