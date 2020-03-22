كورونا يتفشى في تونس والكشف عن 3 بؤر وبائية في العاصمة

أعلنت السلطات التونسية الأحد أنها مرّت إلى المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا، وكشفت عن وجود ثلاث بؤر وبائية في العاصمة التونسية.

وأكد مديد عام الصحة بتونس، شكري بن حمودة ، أن منطقة سكرة بمحافظة أريانة، و منطقتي البحيرة والمرسى بمحافظة تونس العاصمة ، أصبحت بؤرا وبائية .

وأضاف بن حمودة ، في تصريح صحفي، أنّ وزارة الصحة ستعتمد آليات وقاية الدرجة القصوى ( الدرجة الرابعة) ، مُوضّحًا أنّ العدوى تنتقل بشكل سريع جدا.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت الأحد جزيرة جربة، جنوب البلاد، بؤرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إثر تزايد عدد الإصابات فيها.

وقالت مديرة مركز الأمراض الجديدة والمستجدة بالوزارة، نصاف بن علية، خلال نقطة إعلامية نظمتها الوزارة إن جزيرة جربة أصبحت ”بؤرة للفيروس“.

وأضافت المسؤولة أن ”إعلان جزيرة جربة وهي منطقة يرتادها السياح بؤرة جاء إثر التأكد من تكاثر عدد المصابين وتسجيل عدوى أفقية“ دون تقديم أرقام محددة.