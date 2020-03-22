الحكومة المغربية تصادق على مرسوم بفرض حالة الطوارئ حتى 20 أبريل

صادقت الحكومة المغربية اليوم الأحد، على مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19“.

وأضاف المصدر ذاته، أن ”هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة، وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية“.

وبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وتأتي هذه الخطوة الصارمة، بعد أن قام العديد من المواطنين المغاربة في عدد من المدن السبت، بخرق حالة الطوارئ الصحية، مرددين أدعية في تجمعات كبيرة من أجل ”إبعاد فيروس كورونا عن الشعب المغربي“.

وصادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، يهدف إلى الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع ”يؤهل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص أماكن سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى“.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الأحد، عن شفاء مصاب رابع من فيروس كورونا المستجد.

وكان المصاب قيد العزل الصحي بمستشفى ”سانية الرمل“ في مدينة تطوان شمال المغرب، إلى أن أكدت النتائج المخبرية شفاءه تماما من فيروس ”كوفيد19″، وغادر المستشفى والتحق بعائلته.

وبلغ عدد المصابين في المملكة حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، 115 إصابات مؤكدة، بينها 3 وفيات و4 حالات تعافت من المرض كليا.

وقد اتخذ المغرب إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، أهمها فرض الحجر الصحي من 20 مارس إلى 20 أبريل المقبل.