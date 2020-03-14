بعد إصابة وزير النقل بكورونا.. الحكومة المغربية تخضع للفحص الطبي‎

يخضع أعضاء الحكومة المغربية لفحوصات طبية ، كما تم وضعهم قيد الحجر الصحي بعدما تأكدت إصابة وزير النقل و اللوجستيك عبد القادر اعمارة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد19“.

وذكر موقع ”برلمان.كوم“ المغربي أن أعضاء ديوان الوزير وأفراد عائلته بدورهم يخضعون للفحص، حيث أن عبد القادر اعمارة الذي حضر اجتماعا في ”بودبست“ وانتقل بعدها إلى عدة دول أوروبية ، عاد إلى المغرب في 11 آذار/مارس الجاري ، واختلط بمحيطه بشكل اعتيادي.

وحضر الوزير الاجتماع الحكومي الذي انعقد يوم الخميس الماضي إلى جانب كل الوزراء المغاربة ، كما حضر اجتماعا حزبيا ، كما التقى برئيس و أعضاء ديوانه ، ومديري الوزارة.

وأكدت وزارة النقل و اللوجستيك و الماء مساء السبت إصابة الوزير اعمارة بالفيروس ، ثم نشر هو بعدها تدوينة على حسابه في فيسبوك أكد وجوده قيد الحجر الصحي بمنزله رفقة زوجته وابنه ياسين لمدة 14 يوما، وأنه سيتابع مهامه عن بعد ،وطمأن كل من اتصل للسؤال عن صحته وطلب دعواتهم له بالشفاء.

ويعتبر عبد القادر اعمارة أول وزير عربي يصاب بفيروس كورونا.