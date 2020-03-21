تونس تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لمواجهة كورونا

طلبت تونس، السبت، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات لدعم جهود الدول لاحتواء هذه الجائحة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن ”طلب تونس (عضو غير دائم بالمجلس) يأتي بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتبعًا لما كان عبّر عنه في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الأمن القومي (التونسي) الأخير (الجمعة)“.

وأعلنت تونس، السبت، عن 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد المصابين إلى 60.

وعالميًا، أصاب الفيروس، حتى مساء السبت، نحو 300 ألف شخص، توفى منهم قرابة 13 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إيران، إسبانيا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة.‎

ودعا الرئيس التونسي، الجمعة، المنظمات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ جملة من القرارات لمواجهة الفيروس، الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وأعلن سعيد عن فرض حجر صحي كامل في تونس، يشمل عزل المدن عن بعضها، ووقف التنقل بينها إلا في الحالات القصوى جدًا، على أن يلازم أكثر السكان بيوتهم، ولا يغادروها إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه سيتم كذلك غلق المناطق الصناعية الكبرى، حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين.

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا أكثر من 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وإعلان حظر تجول، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.