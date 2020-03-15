الجزائر.. اعتقال مدير قناة تلفزيونية بتهمة ابتزاز برلمانيين

ألقت قوات الدرك الجزائري، مساء الأحد، القبض على السياسي والمليونير صاحب تلفزيون ”بور تي في“ رضا محيڨني، بمدينة ”الشراڨة“ في أعالي العاصمة، ومعه أحد صحفييه.

وأذاعت قناة ”الشروق“ الخاصة الخبر في برقية عاجلة، أشارت فيها إلى ضلوع الرجل القيادي في حزب جبهة المستقبل الذي يقوده المرشح الرئاسي عبدالعزيز بلعيد.

وكشفت القناة أن رضا محيڨني المقيم في فرنسا، ينشط ضمن ”شبكة دولية تحترف الابتزاز ومخالفة حركة الصرف ونقل رؤوس الأموال إلى الخارج، والتهديد بواسطة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي“، ضد سياسين ونواب في البرلمان الجزائري.

وجرى اعتقال مدير قناة ”بور تي في“ ومعها قناة ”شمس“ السياحية، اللتين تبثان من الأراضي الفرنسية، متلبسا بحيازة مبلغ مالي تجاوز 6 مليارات سنتيم بالعملة المحلية وأكثر من 400 ألف يورو.

وتم توقيف صحفي يعمل بالقناة ومعه زوجته المحامية، بتهم شبيهة بتلك التي ضُبط به رجل الأعمال رضا محيڨني، وأبرزها ابتزاز نائب بالبرلمان الجزائري لم يتم الكشف عن هويته.

وقالت مصادر أخرى إن رضا محيڨني متهم بنهب أموال قطاع خاص عن طريق الابتزاز، ومنها صفقات غير مشروعة في قضايا الإعلانات على قناته التلفزيونية المسجلة في إطار القانون الأجنبي.