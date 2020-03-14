ليبيا.. حكومة الوفاق تعلن ”الطوارئ“ و غلق الحدود لمواجهة كورونا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة ”الوفاق“ الليبية، فائز السراج، مساء السبت، عن حالة الطوارئ و غلق الحدود لمواجهة فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا.

و قرّر السراج ، خلال خطاب تلفزيوني وجهه إلى الشعب الليبي، إغلاق كافة المنافذ البحرية والبرية والجوية بدءًا من الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة أسابيع، إلى جانب إيقاف الدراسة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

كما تضمنت الإجراءات إيقاف الفعاليات الثقافية والرياضية كافة، واستمرار عمل المقاهي الملتزمة بالمعايير الصحية حتى الرابعة مساءً مع إغلاق كل المقاهي التي تسمح بتدخين ”الشيشة“، إلى جانب توجيه وزارة الأوقاف المواطنين بالصلاة في المنازل حتى انتهاء أزمة وباء ”كورونا“.

كما طالب السراج وسائل الإعلام بنشر حملة تثقيفية للتوعية بخطر كورونا، والالتزام بالمعلومات الرسمية الخاصة بالفيروس، كما قرر تشكيل لجنة أزمة ينبثق عنها فرق عمل.