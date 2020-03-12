ميركل تحث فائز السراج على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت هاتفيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الخميس، وحثته على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام من محادثات بين المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، والمستشارة الألمانية في برلين.

وجاء في البيان، ”ناقشا الوضع السياسي والعسكري الحالي.. وشددت المستشارة، كما فعلت يوم الثلاثاء في محادثاتها مع حفتر، على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف، في الآونة الأخيرة“.