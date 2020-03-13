الطيران الليبي يدمر أهدافا لمليشيات حكومة الوفاق في سرت

شنت طائرات الجيش الليبي عدة غارات على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق شرق مدينة سرت في ساعات متأخرة من ليل الخميس، بحسب مصدر عسكري.
وقال سليمان الهمالي الضابط بعمليات الجيش الليبي بمنطقة سرت العسكرية، إن ”الطيران التابع للجيش الليبي نفذ 8 غارات على فترات زمنية متقاربة استهدفت أكثر من 7 تجمعات لمليشيات مصراته المدعومة بمرتزقة من تركيا“.
وأوضح الهمالي في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الأهداف المنتقاة والتي تم تدميرها جميعا كان الغرض من تواجدها بمنطقة بوقرين وضع خط دفاع أول عن مصراته ويمكن منه الانطلاق لتنفيذ عمليات ضد الجيش الليبي غرب سرت“.
وأشار إلى أن ”الأهداف التي دمرت في الغارات الجوية للجيش الليبي تمثلت في منظومة دفاع جوي محمولة على عربات تركية الصنع، كما تم استهداف 3 سيارات ذخائر ووقود وعدة عربات مصفحة“.