الطيران الليبي يدمر أهدافا لمليشيات حكومة الوفاق في سرت

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شنت طائرات الجيش الليبي عدة غارات على مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق شرق مدينة سرت في ساعات متأخرة من ليل الخميس، بحسب مصدر عسكري. وقال سليمان الهمالي الضابط بعمليات الجيش الليبي بمنطقة سرت العسكرية، إن ”الطيران التابع للجيش الليبي نفذ 8 غارات على فترات زمنية متقاربة استهدفت أكثر من 7 تجمعات لمليشيات مصراته المدعومة بمرتزقة…