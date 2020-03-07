الجيش الليبي يتقدم في سرت و يدمر مخازن سلاح بمطار معيتيقة

أكد مصدر عسكري ليبي أن قوات الجيش استهدفت الليلة مخازن للسلاح في مطار معيتيقة بضاحية جنزور في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار الضابط في الجيش الليبي محمود خالد الطيب إلى أن المدفعية الموجهة قصفت أهدافا تم رصدها من عدة أيام تتضمن مخازن سلاح وعتادا حربيا وكذلك عناصر مرتزقة من الأتراك والسوريين.

وبحسب صور نشرت من محيط القاعدة أظهرت انفجارات قوية وتصاعد ألسنة اللهب من داخل قاعدة معيتيقة، كما أكد سكان المنطقة المحيطة بالمطار عبر تدوينات على موقع فيسبوك سماع دوي انفجارات متتالية بعد سقوط القذائف.

وفي الإطار ذاته، أكد الجيش الوطني الليبي مساء السبت،أنه حقّق تقدّما جديدا نجح خلاله في استعادة مواقع استراتيجية هامة في مدينة ”سرت“ وذلك في مواجهات عنيفة مع ميليشيات حكومة الوفاق الليبية أسفرت عن سقوط خسائر إضافيّة في صفوف المسلّحين.

وأفاد مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ أن المواجهات احتدمت مساء السبت، في محاور مختلفة جنوب شرقي مدينة مصراطة الليبية،نافيا ما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لحكومة الوفاق حول وقوع خسائر في صفوف الجيش الوطني الليبي.

وشدّد المصدر على أن الجيش الليبي دحر مجموعات من الميليشيات وكبّدها خسائر فادحة منوّها إلى سقوط عدد مهمّ من العناصر المسلّحة،معلنا عن سيطرة قوات الجيش على مناطق جديدة بالمدينة.