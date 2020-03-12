هل أجبر ”كورونا“ العاهل المغربي على تغيير بروتوكول رسمي؟ (فيديو)

أظهر استقبال رسمي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، غياب التعبير الجسدي عن المودة مثل تقبيل يد الملك أو كتفه كما هو معهود في البروتوكول الملكي المعمول به خلال استقبال أبرز الشخصيات المغربية.

وخلال أداء اليمين القانونية، اكتفى الأعضاء الجدد المعينون بالمحكمة الدستورية اليوم بالانحناء أمام الملك دون الاقتراب منه.

ويبدو أن البلاط الملكي شرع في تفعيل إجراءات للحماية من فيروس ”كورونا”، وعلى رأسها تخفيف البروتوكول في الاستقبالات الرسمية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في المغرب تسجيل 3 إصابات منفصلة بفيروس ”كورونا“، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ضمنها حالة وفاة واحدة.